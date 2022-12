La niñez fue invisible en el acuerdo y hoy hay 715 niños asesinados: Save the Children

publicó su más actualizado informe sobre el estado de la niñez en Colombia y las cifras son reveladoras. Luego del reciente ingreso de Colombia a la Organización de países para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y tras más de un año y medio de la firma del acuerdo final con las Farc,

hoy se sabe que en el 2017 fueron asesinados 715 niños en hechos de violencia en el país.

Colombia está ubicado en el tercer lugar en el ranking de naciones con la mayor cantidad de menores que son asesinados, luego de Honduras y casi al mismo nivel de Venezuela. Las cifras sobre embarazo adolescente y abuso sexual continúan en aumento y hay una nueva problemática que se ha desbordado. Las trochas por las que miles de madres con sus niños llegan desde Venezuela sin ningún control y exponiéndose a todo tipo de situaciones ilegales.

Lo más importante del informe es la cifra de asesinatos que concuerda con la del estudio Forensis de Medicina Legal. Save the Children concluye que en América Latina y el Caribe la tasa de homicidios es al menos 2,5 veces más alta que en cualquier región, superando el indicador de 20 por cada 100.000 habitantes. Pero especialmente en Honduras, Venezuela y Colombia la realidad es más contundente.

Para la directora de incidencia de la Organización, Luz Alcira Granda, es lamentable que en el acuerdo de paz con las Farc “esos temas nunca se discutieron”.

“Justamente en el acuerdo de paz jamás se discutió eso. No se revisó la participación de los niños en el conflicto ni se habló de lo que iba a pasar con el posconflicto. Tampoco se discutió qué iba a pasar con el reposicionamiento y lo que ha pasado en Tumaco, Saravena o Arauca y en todo el sur de país. Tiene que ver con la falta de conciencia del Estado para poder desarrollar políticas que prevengan esto. Una cosa que tenemos que aprender como país en las próximas negociaciones es que hay que involucrar a los niños como tema prioritario. En el caso de las Farc era un tema tan delicado que permaneció invisible”, dijo Granada, quien ha estudiado el tema de la infancia y adolescencia durante años en Colombia.

En el caso de los embarazos en adolescentes, Colombia ocupa el lugar número 118 entre 175 países y se ubica entre los países en donde “muchos niños se están perdiendo su niñez”, de acuerdo con los indicadores de la organización.

Save the Children pide que “se aumenten los esfuerzos dirigidos a llegar a las niñas adolescentes por medio de servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a la educación sexual”.

Sin embargo, no solo tiene que ver con embarazos antes de tiempo. En el caso de matrimonios con menores antes de los 18 años, Colombia también está incluida en el grupo de países con más casos en el mundo junto con Costa Rica, Vietnam, Indonesia, Perú, Nigeria y Surinam, entre otros.

Finalmente, el otro tema más preocupante tiene que ver con la crisis de Venezuela. Granada explica que por 296 trochas ilegales ingresan decenas de madres y familias con sus hijos cada día.

“Hay una indiferencia del Estado Colombiano con relación a ese tema sobre el que no ha tomado medidas contundentes. Pero también hay problemas de inequidad. En esas zonas en donde están ingresando los ciudadanos venezolanos, los colombianos no tienen resueltas sus necesidades básicas. Y estamos viendo un problema de xenofobia inclusive ya de los niños”, agrega.

Además, según Granada, hace falta más presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atender la situación de frontera y verificar y denunciar la situación de los menores reclutados por grupos armados ilegales. También llamó la atención sobre la reducción de recursos a la entidad y los problemas de corrupción.

El ICBF no se ha pronunciado sobre el informe. El último pronunciamiento de la directora Karen Abudinen tiene que ver con la reacción a la muerte de un bebé de 10 meses que llegó con aparentes signos de violencia a un hospital en Bogotá en los últimos días.