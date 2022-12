La UNP no cuida bienes, cuida personas: director Mora responde a Marta L. Ramírez

Luego de que la exministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, denunciara que delincuentes robaron su vivienda, aduciéndole la culpa al supuesto retiro de su esquema de seguridad, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora, desmintió que ella no tenga esquema de seguridad.



Explicó que actualmente tiene un escolta y una camioneta blindada, pero enfatizó en que la Unidad Nacional de Protección no cuida viviendas, sino personas.



“En ningún momento la UNP le ha quitado el esquema de protección a la doctora Ramírez. La UNP dentro de sus competencias única y exclusivamente tiene la protección personal. Ella bien lo ha dicho, ha tenido cargos importantes en el Estado, pero la UNP tiene un esquema de protección debido a su dirigencia política”, enfatizó Mora.



“La UNP no decide sobre cualquier otra medida que tenga que ver con cuidad bienes particulares, residencias u oficinas”, añadió.



Sin embargo, aclaró que se volverá a evaluar la situación de seguridad de Ramírez, para determinar si se amplía el esquema de seguridad de la precandidata presidencial.



Sin embargo, la excandidata presidencial dice que “todos se lavan las manos” en el tema de su seguridad.



“Todos se lavan las manos, nadie responde”, enfatizó Ramírez.



Dijo que no se atreve a asegurar que los ladrones sabían que ella vivía ahí, pero sí sabían cómo entrar a la casa.



“Este es un sitio que no tiene mayor seguridad, de hecho, le había pedido al presidente Santos y al ministro que revisaran la seguridad, pues me levantaron toda la seguridad que tenía”, añadió.



Finalmente, dijo que aunque no quiso hacer público el hecho cuando le redujeron su esquema de seguridad, es necesario tener en cuenta que fue ministra de Defensa y es precandidata presidencial.



“En varias oportunidades me habían llegado amenazas y las personas que estaban a cargo de mi seguridad le dieron varios reportes al señor Diego Mora, director de la UNP. Yo no quise hacerlo público. El procurador denunció que le quitaron seguridad y ahí mismo se la arreglaron”, finalizó.



Unidades especiales de Policía investigan el robo



Luego de la denuncia, el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, dijo que unidades especiales de la Policía están adelantando las investigaciones para dar con los responsables.



"Desde anoche las unidades nuestras, el mismo comandante de la Policía de Cundinamarca está en el lugar con las unidades especializadas de investigación para adelantar todo el proceso investigativo para dar con el paradero de estos delincuentes que asaltaron esa vivienda", explicó.



El general Nieto dijo que debe guardar prudencia para realizar el trabajo de investigación que permitirá las capturas.

