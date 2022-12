Lactosuero no se puede mezclar con leche: Invima

La controversia se desató por la acción popular interpuesta por 350mil productores de leche en contra de grandes industrias que estarían ofreciendo leche pura, pero con alto contenido de lactosuero, un subproducto de este alimento.

El director de alimentos del Invima aclaró que, si bien, el lactosuero no está prohibido en el país, este no puede mezclarse ni venderse como leche entera.

“El lactosuero no tiene registro sanitario, no se exige porque es una materia prima, en Colombia como en el mundo entero está prohibido adicionar el lactosuero a una leche que se va a vender como leche entera “.

Así mismo que por ser una materia prima que se utiliza para lácteos y confitería, no tiene registro Invima.

El director de esta área también confirmó que este producto no es perjudicial para la salud.

“No representa un riesgo de salud pública, no se puede generar una alarma, una preocupación desde el punto de vista de salud pública, este producto es viable utilizarlo bajo la reglamentación e incluso la industria lo utiliza para elaboración de productos”, dijo Robles.

Aunque el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos no tiene una denuncia formal, podría abrir una investigación oficio para identificar posibles irregularidades en la producción y venta de leche.

El viceministro de Salud, Iván Darío González, aseguró que los lactosueros en leche higienizada no están permitidos, toda vez que se constituye en un engaño al consumidor, según el decreto 616 de 2006.

Desde el Ministerio de Salud confirman, además, que el Invima ya tiene lista la metodología de laboratorio para identificar las leches a las cuales se les ha agregado lactosuero. Cabe señalar que iniciará un proceso de vigilancia por muestreo a principios del año entrante.

Una vez haya claridad sobre el tema vendrán las acciones correspondientes.