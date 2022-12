Las posiciones con el Gobierno no son irreconciliables: presidente de Fecode

país, entre otras cosas, pasó por Mañanas BLU hablando de los diálogos que sostienen con el Gobierno para llegar a un acuerdo y ponerle fin al cese de actividades que afecta a casi 9 millones de estudiantes.

“El presidente de la república se comprometió con nosotros a que habría una nivelación de salarios en Colombia y eso es lo que estamos discutiendo”, dijo Grubert.

“La economía está un pico hacia abajo y de todos modos ya no baja más, va empezar a subir, cómo con esa subida se puede hacer un compromiso a dos o tres años que generara que la brecha realmente se cubra y no que estamos ahí diciendo cuánto me da”, sostuvo.

Con respecto a las evaluaciones de los maestros, otro de los puntos de discusión de Fecode con el Gobierno, Grubert manifestó que “hay una evaluación que nosotros propusimos para hacer el mapa de qué es lo que falla en la escuela, le dijimos a la ministra que haga esto para saber en el país cómo se invierten los dineros y ellos dicen que no, ellos quieren evaluaciones de competencia”, dijo.

Cabe señalar que el Gobierno ofreció a los maestros un incremento del 10 % al 12 % para aquellos que estén cobijados con el decreto 1278.

Sin embargo, Fecode reiteró que no aceptan esta propuesta aunque manifestó que estaría dispuesto a bajar su propuesta hasta un 20%.