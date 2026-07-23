LATAM extiende durante agosto los vuelos entre Bogotá y Barcelona (Venezuela)

LATAM Airlines Colombia anunció este jueves 23 de julio, que mantendrá las operaciones de la ruta Bogotá - Barcelona (Venezuela), durante el mes de agosto, como respuesta a la gran demanda de pasajeros tras los terremotos del mes de junio, pues buscan facilitar el reencuentro de las familias y el intercambio comercial.

La conexión entre estas dos ciudades contará con dos frecuencias semanales, los días lunes y viernes. La ruta será operada en un Airbus 320, aeronave diseñada para vuelos de corto y mediano alcance, con capacidad para 174 pasajeros. Los trayectos desde Bogotá partirán a las 7:35 am, mientras que aquellos que despeguen desde Barcelona (Venezuela) lo harán a las 11:40 de la mañana, hora local.

LATAM afirma que los pasajeros provenientes de Venezuela podrán usar la capital colombiana como punto de conexión hacía los 140 destinos en 27 países a los que llega la aerolínea chilena.

La CEO de LATAM Airlines Colombia, Erika Zarante, aseguró que para la multinacional es primordial ofrecer conectividad a la población del país vecino luego de las afectaciones vividas por los movimientos telúricos que ya dejan más de 5.000 personas fallecidas y 16.000 heridos.



“Contar con esta alternativa de viaje se traduce en (...) permitir que miles de familias puedan encontrarse con mayor facilidad. Colombia y Venezuela comparten una historia, una cultura y una dinámica económica que necesita puentes para seguir creciendo, y queremos seguir aportando a esa integración", declaró Zarante.

Los tiquetes para la ruta Bogotá-Barcelona ya se encuentran disponibles a través de la página web y la aplicación móvil de LATAM, plataformas en las que los pasajeros podrán consultar el estado de los vuelos y autogestionar cualquier cambio en sus reservas.