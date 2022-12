Le creo a Farc tanto como los colombianos le creen que no son ‘narcos’: Ordóñez

El procurador general Alejandro Ordóñez aseguró que no le cree al jefe de la delegación de paz de la guerrilla de las Farc en La Habana, Luciano Marín Arango alias ‘Iván Márquez’, quien desde Cuba aseguró que en ningún momento exigieron que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea judicializado por supuestos vínculos con paramilitares para firmar la paz.



“Le creo tanto a las Farc que no buscan venganza mediando a la cárcel al expresidente Uribe, tanto como los colombianos creen que no son narcotraficantes, que no han ejecutado masacres, no han reclutado niños, no han realizado extorsiones”, manifestó Ordóñez.



Maldonado añadió que “el criminal Márquez miente para defender el acuerdo de impunidad y no pagar cárcel por sus atrocidades”.



Incluso, comentó que los guerrilleros de las Farc “saben perfectamente, y ese es el temor que tienen, que los colombianos no van a refrendar que se les premie con impunidad”.