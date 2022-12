Le pedí privadamente a Samuel Moreno que renunciara: Clara López

La candidata a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, Clara López, dijo que le pidió en privado la renuncia al alcalde de Bogotá Samuel Moreno, cuando se enteró de las investigaciones por el carrusel de contratos en la capital de la República. (Lea también: Con Progresistas hay coincidencias programáticas, no electorales: Clara López )



“Vimos que había mucha información de la Procuraduría sobre malos manejos en contratación y nosotros le dijimos: ‘señor alcalde nos parece que ha llegado el momento de que usted renuncie y se defienda’”, reveló.



Agregó que ante la negativa de Moreno de renunciar el partido tomó la decisión de pedirle públicamente la renuncia. (Vea también: (Video) ‘Radionovela’ con la actuación estelar de Clara López como doña Berenice )

Además, la candidata insistió en que nunca tuvo conocimiento de las irregularidades en la administración, mientras fue secretaria de Gobierno del alcalde Samuel Moreno.

“A mi despacho no llegaban los cuestionarios del Concejo de Bogotá y mientras yo estuve en laSecretaría de Gobierno no recuerdo tener denuncias porque en esa época no existían. Fui secretaria de Gobierno de Samuel Moreno, no su mano derecha”, indicó. (También: Clara López propone ‘ciclopistas’ al lado de los carros y vías de TransMilenio )

López agregó que hoy se conocen muchas cosas que no se conocían cuando se retiró de la Secretaría de Gobierno, en marzo de 2010, y que prueba de ello es que Gustavo Petro, quien denunció el carrusel de contrataciones, la llamó a ser su fórmula vicepresidencial.

En ese sentido, manifestó que ella “no manejaba las relaciones políticas en la Alcaldía de Moreno, pues cada sector manejaba sus propios asuntos.

“Yo fui la secretaria de Gobierno y tuve un papel visible en la administración, pero los asuntos de cada sector le correspondía a cada secretario atenderlos. No había una persona encargada del enlace, como la mano derecha, no”, explicó. ( Foto: Así quedó el tarjetón para la Alcaldía de Bogotá )

De otro lado, agregó que el apoyo de los Progresistas a su campaña se hace en defensa de lo público y agregó que trabajará sobre lo construido en la alcaldía de Petro y “corregirá lo que haya que corregir”.

“Yo sé lo que va bien en Bogotá y lo que va mal y desde luego uno no puede tener una meta de largo alcance si no aprovecha lo que está construido y desde luego hay que corregir lo que no anda bien”, dijo al afirmar que de la Bogotá Humana rescata los logros sociales.

“Yo soy de la clase alta y he dedicado mi vida a poner al servicio de la sociedad los privilegios que he tenido. Represento lo que es la concertación y la convergencia de clases. No creo que el orden del día de hoy sea la estigmatización mutua de clases”, finalizó.

