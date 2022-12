Led Zeppelin publica dos canciones inéditas

en junio.

Las dos canciones --una versión temprana del clásico "Whole Lotta Love" y una de 1970 del estándar de blues "Key to the Highway"-- son parte de otras muchos temas inéditos que acompañarán a las reediciones.

El guitarrista Jimmy Page, de 70 años, eligió el material tras revisar exhaustivamente los archivos del grupo.

El grupo formado en 1968 cree que este material dará una idea a sus admiradores de como eran las sesiones de estudio.

"Fue una época particularmente prolífica, cuando descubríamos las habilidades de cada uno", dijo el cantante Robert Plant, que confesó haberse sorprendido escuchándose de joven.

"Mi entusiasmo a veces se interponía en mi arte", explicó a la BBC. "Lo escucho y me digo '¿por qué no me callaba un poco?".

"Key to the Highway/Trouble in Mind", que aparecerá en la reedición del disco "Led Zeppelin III" nunca fue publicada.

La versión temprana de "Whole Lotta Love" que aparecerá junto al álbum "Led Zeppelin II" es muy diferente de la canción definitiva, una de las más famosas del grupo.

"Te das cuenta de lo importante que son todas esas capas adicionales y el trabajo de embelesamiento", explicó Page sobre las diferencias entre una y otra.

Aunque se disolvieron hace casi 35 años, el interés en Led Zeppelin, precursores del rock duro y el heavy metal, se mantiene vivo.

La banda estaba integrada por Page, Plant, el bajista John Paul Jones y el batería John Bonham, cuya muerte en 1980 propició la disolución.

Los miembros supervivientes se reunieron hace siete años para un concierto en Londres, pero Plant dijo que las posibilidades de que algo así se repita son "nulas".

Con AFP.