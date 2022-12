Leopoldo López narra sus condiciones de reclusión en carta enviada a NYT

El líder opositor Leopoldo López pidió a la comunidad internacional que apoye al pueblo venezolano ante los "abusos" del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, en una carta escrita desde la cárcel que publica hoy el periódico The New York Times.



"Necesitamos que la comunidad internacional pugne por nuestros derechos democráticos ante los abusos del Gobierno, condenando la represión y promoviendo la solidaridad en los asuntos de derechos humanos en la región", dijo López desde la prisión de Ramo Verde, coincidiendo con la visita de Maduro a la sede de Naciones Unidas en Nueva York con motivo del 70 periodo de sesiones del organismo.



El dirigente opositor, que aseguró que "incluso desde la cárcel seguirá luchando por una Venezuela libre", pidió presionar a Maduro para que permita una supervisión internacional en las elecciones parlamentarias de diciembre para que sean "limpias" y "libres".



"La independencia e imparcialidad de los observadores de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea se necesita ahora más que nunca para asegurar que nuestra oportunidad de cambio no está comprometida", subrayó en la misma misiva.



López advirtió también que para que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática pueda ganar los comicios de diciembre hará falta el apoyo y la unidad de "todos los miembros de la sociedad que quieran un cambio".



"Para que Venezuela se mueva hacia adelante necesitamos antes que nada cambiar el sistema con la remoción democrática del partido que nos gobierna", dijo López, quien pidió apoyo y unidad "frente a un gobierno que quiere aplastar nuestras aspiraciones".



El opositor insistió en su carta en que una elección "no puede ser libre ni justa" cuando los que piensan diferente "no pueden postularse o están tras las rejas" y pidió al Gobierno que deje de descalificar y ponga en libertad a los 76 prisioneros políticos.



Finalmente, denunció que el pasado 10 de septiembre fue condenado con "argumentos absurdos" por una jueza a la que llamó una "simple marioneta" del Gobierno e insistió en que nunca se ha arrepentido de haberse entregado en 2014 porque su causa es "justa".



El líder opositor fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio atribuidos al dirigente por los hechos violentos al final de una marcha convocada, entre otros por él, el 12 de febrero de 2014. EFE



Escuche además: