Ley les arruina los planes románticos a las parejas: una acción inofensiva dejaría dura sanción

Una escena que sin duda para muchos puede parecer romántica o inofensiva, y que incluso todos hemos llegado a realizar en algún momento, ahora puede terminar en una sanción de cerca de medio millón de pesos, según lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, norma que regula los comportamientos de las personas en el espacio público y contempla sanciones que pueden afectar el bien común.

Si bien pocas personas lo saben, arrancar flores, plantas o elementos similares en parques, jardines públicos, separadores viales o zonas verdes puede significar una sanción económica. La medida hace parte de las disposiciones creadas para proteger el espacio público y garantizar la correcta convivencia ciudadana.

Código de Policía sanciona por dañar el espacio público

La Ley 1801 de 2016, más conocida como Código de Policía, no solamente regula los conflictos entre vecinos o situaciones relacionadas con el ruido y la convivencia. También establece reglas para el cuidado de parques, jardines, zonas verdes y otros espacios que pertenecen a toda la ciudadanía.



De acuerdo con la norma, el principal objetivo es promover comportamientos que favorezcan la convivencia y el respeto por los espacios públicos. Por esa razón, el artículo 140 identifica varias conductas consideradas contrarias al cuidado e integridad de estos lugares.

Dentro de esas acciones aparece el daño, deterioro o uso indebido de bienes públicos, una categoría en la que encajan quienes corten o arranquen flores y plantas de estos espacios.

Pareja regala flores Magnific

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¿De cuánto es la multa por arrancar flores?

Las autoridades tienen la facultad de imponer sanciones cuando consideren que existió una afectación al espacio público. Además de exigir la reparación del daño causado, el infractor podría recibir una multa tipo 3.

Para el año 2026, esta sanción equivale a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que representa un valor aproximado de $466.908.

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Adicionalmente, la norma contempla medidas correctivas orientadas a restablecer las condiciones originales del lugar afectado. En otras palabras, no se trata únicamente de pagar la multa, pues la autoridad también podrá ordenar acciones encaminadas a reparar el perjuicio ocasionado.

Comportamientos que pueden generar sanciones económicas

El Código de Policía busca proteger los bienes públicos frente a acciones que muchas veces pasan desapercibidas. Entre las conductas que pueden derivar en sanciones se encuentran:

Arrancar flores o plantas de espacios públicos.

Dañar jardines, zonas verdes o antejardines.

Hacer uso indebido de bienes de uso público.

Generar afectaciones materiales en parques o mobiliario urbano.

Por eso, antes de tomar una flor de un parque o jardín público, conviene recordar que un gesto que parece romántico podría terminar convirtiéndose en una costosa infracción.