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Liberan a 7 secuestrados por el ELN en Arauca: no están los funcionarios del CTI y la Policía

El ELN no dio detalles de la liberación, pero otras fuentes indicaron que estos civiles fueron entregados a una comisión formada por representantes de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la ONU.

Liberación de secuestrados.
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de may, 2026

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad a siete personas, entre ellas, una ciudadana venezolana que tenía secuestrada en el departamento de Arauca, así lo informó este martes ese grupo armado ilegal.

Las personas que el ELN entregó a una comisión humanitaria son los colombianos José Alejandro Ávila Márquez, Noranur Cepeda Gélvez, Yeimi Tatiana Arias, Yudar Daniela Velasco Cepeda, Ifrael García Ovallos y Mario Alejandro Guerrero Ravelo, así como la venezolana Glori Yarelis Franco Quintero.

El ELN no dio detalles de la liberación, pero otras fuentes indicaron que estos civiles fueron entregados a una comisión formada por representantes de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la ONU.

En el grupo de siete liberados no están los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General ni dos miembros de la Policía a los que ese grupo armado sometió este mes a un "juicio revolucionario", en el que los "condenó" a penas de hasta cinco años de cárcel.

Arauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, con una fuerte presencia del Frente de Guerra Oriental del ELN y, en menor medida, de las disidencias de las FARC.

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