Liquidación de Estraval muestra riesgo de mercado de libranzas en Colombia: Fitch

Según la firma, la liquidación de la institución financiera no bancaria (IFNB) Estraval y las pérdidas relacionadas con la venta privada de portafolios de créditos de libranza destacan el riesgo que potencialmente enfrenta el mercado colombiano de libranzas.



Para la calificadora, estos riesgos incluyen la supervisión limitada a las instituciones financias no bancarias y los riesgos de los Portafolios de Créditos de Libranzas como el desempleo del deudor, uso indebido del pago del siniestro del seguro de vida y "un incremento en los niveles de prepago que disminuyeron el rendimiento de la cartera, que esta entidad había endosado un mismo pagaré a diferentes inversionistas en múltiples casos. El doble endoso que quedó expuesto después de un incremento en la morosidad de los deudores llevó a una escasez de efectivo".



La calificadora explica que uno de los riesgos en este negocio se presenta cuando las instituciones financieras no bancarias son las originadoras y venden portafolios de libranzas que no han sido calificados, pues la la supervisión es débil y "en el largo plazo, un alza en el desempleo es un riesgo para todos los portafolios de libranzas".



Fitch señala que el negocio de las libranzas en Colombia ha aumentado en los últimos 3 años por las bajas tasas de morosidad y las ganancias que dejan dichos préstamos que tienen una tasa de interés entre el 15 y el 30 % "El crecimiento del mercado de libranzas también contribuyó al crecimiento de las IFNBs.



Se estima que el portafolio de libranzas originado por las IFNBs es aproximadamente de 10 % del PIB de Colombia y que, en gran medida, no se encuentra regulado".



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



La Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira asegura que no se habilitó el paso para los camiones en la frontera con Colombia, porque nunca llegó una comunicación formal para habilitar el paso.



-Los guerrilleros del bloque sur reconocieron que el Plan Patriota fue la operación que más daño le hizo al frente del ‘Mono Jojoy’.



-La Iglesia Católica insistió en que el buen manejo del posconflicto será fundamental para el desarrollo de la paz.



-La gobernadora del Valle del Cauca dijo que la salida de Cafesalud era inminente y que el servicio que se prestaba en ese departamento era deficiente. La funcionaria le pidió al Gobierno que garantice la atención en salud de los enfermos más graves.



-El Cuerpo de Bomberos de Villavicencio puso a salvo a cinco menores que permanecían encerrados en una casa sin vigilancia de sus padres.



-Este miércoles se hundió una embarcación cerca a Egipto con 600 migrantes a bordo.



-60 colegios en Canadá fueron evacuados esta mañana por una falsa alarma. Ya la situación fue controlada.



-En deportes hay novedades relacionadas con la conmemoración de los 60 años de la Eurocopa.



-Un perro atacó a una niña de tres años en Bogotá. El grupo de protección Ambiental de la Policía se llevó al animal.



-En medio de las crecientes denuncias de fleteos en Bogotá, la Policía Nacional lanzó una serie de recomendaciones para que evite ser víctima de esta modalidad de robo.