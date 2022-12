“Llevamos 30 años de tristeza”, hermano de Irma Franco, desaparecida del Palacio

Jorge Franco Pineda, hermano de Irma Franco Pineda, una de las guerrilleras que participó en la toma al Palacio de Justicia y que según los testimonios salió con vida del edificio y luego sería torturada y desaparecida, asegura que su familia no ha tenido paz desde aquel 7 de noviembre de 1985.

“Llevamos 30 años de tristeza, ella era un que tenía todo por venir, su anhelo era ser magistrada y académicamente era brillante, su sensibilidad social y humana la llevaron a hacer las actuaciones que tuvo”, aseguró Jorge.

Señaló también que las actuaciones de su hermana nunca han incomodado a su familia, y manifiesta que lo que reclaman es los abusos que se cometieron con ella luego de que lograra salir del Palacio.

“Eso no nos incomoda, lo que no aceptamos es que después cuando no hay conflicto, no hay balacera, se ha hecho la retoma y se lleven una personas que por derecho humano merecen un proceso y seguramente una condena o una absolución”, agregó Jorge.

En su relato indica que hay que hacer claridad sobre los procesos que se han adelantado por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia y asegura que es “por esos crímenes de lesa humanidad que cursan investigaciones y hay condenados no por la retoma.

Para finalizar aclaró que tanto él como su familia jamás ha disfrutado con el dolor ajeno, refiriéndose a quienes se encuentran detenidos y pagan penas por lo ocurrido en 1985, sin embargo, añadió que “no puede quedar en la impunidad u hecho de lesa humanidad”.