Lo que usted debe saber sobre los nuevos programas de vivienda

media para la compra de vivienda.

Mi casa ya

“Los tres requisitos son: que sus ingresos no pasen de cuatro salarios mínimos, que no haya recibido subsidios de vivienda y que obviamente no tenga vivienda”, dijo.

Agregó que el propósito también es el de estimular la construcción y por lo tanto las viviendas deben ser nuevas.

Programa TACS

El vicepresidente también se refirió al programa denominado TACS del Fondo Nacional del Ahorro, a través del cual las familias podrán pagar su vivienda, sin cuota inicial, con la misma plata que normalmente gastarían en arriendo.

“Lo nuevo es que lo maneja el Fondo Nacional del ahorro con unas tasas preferenciales. Se trata de una nueva modalidad de Leasing para que los arrendatarios pasen a ser propietarios”, dijo.

VIPA

“Viene en marcha un segundo programa denominado Vipa, que les permite a los colombianos adquirir vivienda con una cuota que no supera los 180 mil pesos. Este programa es para personas que ganen entre uno y dos salarios mínimos”.

Subsidio a la tasa de interés

Finalmente Vargas Lleras dijo que 130 mil familias de ingresos bajos y medios en todo el país, incluyendo aquellas que reciban subsidios de las cajas de compensación familiar, se mantendrá el subsidio a la tasa de interés para la compra de vivienda social.