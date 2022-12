Lo queríamos llevar a un centro de rehabilitación: amigo de José Soto

que dos patrulleros habían permitido que particulares lo golpearan, dijo en Mañanas BLU que el joven padece un problema de drogadicción y que su pelea se dio porque querían llevarlo a un centro de rehabilitación.



“Ese día, el sábado 23, José Ricardo me manda un mensaje a Whatsapp a eso de las 10:00 de la mañana y me pregunta: ¿en qué andas?. Pasados 10 minutos me llama del celular de la mamá y me dice que si puede pasar por mí para dar una vuelta. Él me recoge y cuando me voy a subir, él se pasa al asiento del copiloto y me dice que no puede manejar porque llevaba dos días sin dormir bien. En eso me monto en el asiento del conductor y pasados 5 minutos saca una bolsa y consume cocaína. Empezamos a hablar de todo y a dar vueltas".







En su relato, Conti afirma que llegaron a Puerto Colombia y que fue allí donde se bajó del vehículo con la excusa de comprar una gaseosa y fue allí donde se escapó. (Lea también: Video: Patrulleros habrían permitido golpiza a hombre que lo dejó en coma )



Posteriormente afirma que pidieron ayuda a la Policía y es allí donde aparecen las imágenes que quedaron registradas en el video dadas a conocer por el diario El Espectador.



Soto López completa varios días en estado de coma, mientras que las autoridades investigan la presunta negligencia por parte del Hospital de Puerto Colombia, que habría incidido en el estado de salud del joven.