Los últimos días de Consuelo Moure, reflejo del drama de la salud en Colombia

a un calvario por parte del sistema de salud.

Agregó que su hermana estuvo cinco días en una camilla esperando ser atendida en el Hospital San Ignacio de Bogotá, simplemente porque ese centro asistencial no tenía convenio con la EPS Salud Vida.

“Lo de Consuelo es un ejemplo de lo que está pasando con la salud de los colombianos. Lo que nos dicen es que no hay convenio con Salud vida y por eso no la pueden pasar a una pieza. Después, cuando la EPS dice que no le han mandado el reporte del hospital., lo que dice el hospital es que no tienen pieza. Extrañamente a raíz de la denuncia que ustedes hicieron en Blu Radio la cambiaron de sitio”, dijo.

Por su parte, Paco, esposo de Consuelo, dijo que lo que sucede con miles de personas en el país es doloroso y humillante.

“Cómo ponen a ancianas, a señoras con niños a hacer unas colas infernales y después de que cumplen la cola le dan una cita para dentro de dos o tres meses. Eso es espantoso. ¿Eso que sistema de salud es. Se trata de un sistema de salud en el que se trata a las personas como una mercancía barata’, aseguró.