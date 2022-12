¿Los vapeadores ayudan a dejar de fumar o son otro vicio?

El uso de vapeadores por parte de las personas que intentan disminuir el consumo de tabaco se ha convertido en los últimos años en una práctica con cada vez mayor aceptación en el mundo, con excepción de países como México, Venezuela y Argentina, entre otros.

Frete al auge del uso de estos dispositivos, Mañanas BLU consultó a expertos en la materia que mostraron sus puntos de vista.

Publicidad

El primero en exponer su visión fue Alex Clark, CEO de la Asociación de Defensores del Consumidor para Alternativas Libre de Humo en Estados Unidos (Casaa por sus siglas en inglés).

“En orden de magnitud, los vapeadores son más seguros que fumar cigarrillos”, aseguró Clark.

Según el CEO de Casaa, es peligroso pretender que cualquiera va a erradicar el uso de una sustancia de manera forzada. Además, dijo que se debe dar a los jóvenes las herramientas y enseñanzas para que tomen las mejores decisiones.

De acuerdo con Francisco Rodríguez Lozano, presidente de la Red Europea para la Prevención del Tabaco, el uso de vapeadores se ha convertido en una “epidemia” entre los jóvenes.

Publicidad

“Los jóvenes están enganchándose a la nicotina de por vida precisamente por esos productos muy atractivos”, sostuvo Rodríguez.

Otra opinión es la del médico Carl Phillips, epidemiólogo y doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard

. A lo largo de sus trabajos, este experto ha defendido la reducción del daño de productos libre de humo frente al cigarrillo.

Vea también: ¿Los cigarrillos electrónicos hacen tanto daño como los de tabaco?

Publicidad

Según Phillips, hablar de epidemia no es un término adecuado y no es el caso. Incluso, indicó que se trata de cierta manera de una especie de propaganda.

“La gente joven no está fumando en la magnitud que se sugiere. Las estadísticas se están tomando con gente que lo ha probado una sola vez. Dice que posiblemente alguien que lo probó en el último mes por diversión en una fiesta, o alguien a quien se lo ofrecieron para que probara y lo contaron igual que un pequeño número de personas que realmente son usuarios regulares de vapeadores”, indicó el experto.

“Fumar vapeadores vs no fumar vapeadores no reduce el cáncer, pero fumar vapeador en términos del cigarrillo tradicional claro que sí lo hace”, acotó.

Ana Avas, investigadora y profesora de Columbia University, llamó la atención sobre la presencia de productos tóxicos en los dispositivos de vapeo. “Hay un nivel muy alto de metales pesados en el aerosol que genera el cigarrillo electrónico”, sostuvo.

Para Francisco Ordoñez, presidente de la Asociación de Vapeadores de Colombia (AVC), los estudios preliminares hablan de una reducción del 95 % de los riesgos del vapeo comparado con el tabaco fumado tradicional.

Publicidad

“Los vaporizadores son elementos que ayudan a las personas que quieren dejar de fumar, como una alternativa para poder lograrlo y obviamente los menores de edad no están en ese rango de personas”, sostuvo Ordóñez.



Publicidad