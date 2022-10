Madonna, "devastada" por la muerte de David Bowie

"¡Estoy devastada! Este gran artista cambió mi vida!", escribe Madonna en su cuenta de la red social Twitter, en la que no ahorra elogios para el autor de discos como "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars" (1972) o "Heroes" (1977).

Bowie era para Madonna un artista "talentoso", "único" y un "genio" que cambió las reglas de la música, por lo que "su espíritu vive para siempre", asegura.

La llamada "reina del pop" destaca que Bowie era tan especial que parecía que pertenecía a otro planeta: era "el hombre que cayó a la Tierra", afirma.

"¡Te quiero tanto!", subraya Madonna en uno de los tres tuits que dedica a Bowie, al que tuvo "la suerte" de conocer en persona y recuerda que fue en Detroit (Estados Unidos) donde asistió al primer concierto de su admirado artista.

La reacción de Madonna se suma sí al lamento colectivo y reconocimiento que la muerte de cantante británico, de 69 años, ha generado en las redes sociales.