Maduro pide a ministros poner cargo y anuncia “revolcón”

El anuncio se hace después de que el oficialismo sufriera una derrota contundente en las legislativas del domingo.



"Quiero anunciar que producto de todo este proceso de revisión y reimpulso le he pedido al Consejo de Ministros que pongan su cargo a la orden para hacer un proceso de reestructuración, renovación y reimpulso profundo de todo el Gobierno nacional", dijo el presidente durante su programa de radio y televisión "En contacto con Maduro".



El mandatario dijo que esta reestructuración se hará "en todas las áreas de Gobierno" y recordó que después de que la oposición lograra en las elecciones del domingo pasado 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional (AN), mientras que el oficialismo solo logró 55, ha convocado a un diálogo en las fuerzas del chavismo. (Lea además: MinDefensa venezolano se habría negado a interés de Maduro de desconocer derrota )



"En este diálogo que hemos convocado debe dar como resultado un conjunto de decisiones gubernamentales de renovación profunda y de batalla en temas claves que iré anunciando, activando, pido todo el apoyo de Venezuela entera", señaló.



Dijo, además, que le gustaría decir que también pide el apoyo de la oposición, pero sabe que los representantes de ese bando "no le juegan limpio a Venezuela".



"Pido apoyo a todo el país, yo quiero continuar con las misiones, grandes misiones (programas sociales) (...) pero hay una interrogante: ¿Se podrá con una AN en manos de la derecha?, dejo esa interrogante en el medio del debate, ¿Podremos seguir con el modelo de inclusión social de justicia, de felicidad y de socialismo?", aseguró.



Tras abrir ese "debate", dio las gracias "de antemano" a todos los ministros, aunque no adelantó los cambios que anunciará, se espera, en los próximos días.



"A todos y a todas mi reconocimiento, mi abrazo, de hermanos y vamos a continuar en la batalla", señaló. EFE