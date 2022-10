Maduro presentará este miércoles la conformación de su nuevo gabinete

"El miércoles voy a anunciar, después de todo el trabajo de consulta, el gobierno revolucionario para esta etapa, para este nuevo siglo", anunció el mandatario venezolano durante un contacto telefónico con un programa de la televisión estatal VTV.



El presidente venezolano, quien a principios de diciembre de 2015 pidió a sus ministros que pusieran sus cargos a la orden, aseguró que desde entonces ha estado "haciendo un nuevo esfuerzo de estudio y consulta para la toma de decisión y conformar un gobierno que tenga vocación de calle, vocación transformadora". (Lea además: MinDefensa venezolano se habría negado a interés de Maduro de desconocer derrota ).



Maduro, dijo, espera que con estos nuevos cambios, especialmente en el campo económico, los anuncios "no se queden solo en líneas maestras, en anuncios, no, que se convierta todo lo que se anuncie, lo que se esté delineando, en acción concreta".



Maduro, quien ya había cambiado a varios titulares de su gabinete antes de las elecciones legislativas para postular a sus ministros a diputados, anunció la reforma de todo su equipo de gobierno luego de que el chavismo sufriera una contundente derrota al ganar solo 55 de los 167 escaño, perdiendo por primera vez la mayoría del Parlamento.



Este cambio permitirá, según el mandatario venezolano, iniciar "un proceso de reestructuración, renovación y reimpulso profundo de todo el Gobierno nacional" luego de interpretar que en parte la derrota pudo ser un gesto de castigo de los electores a su Gobierno.



Maduro dijo el lunes que estaba evaluando lanzar un decreto de "emergencia nacional" para abordar los "grandes temas de la economía" y señaló que en próximas horas hará el anuncio sobre su contenido pues "ya lo tiene" en sus manos y solo ajusta detalles.



El 30 de diciembre de 2014 Maduro ya había anunciado el lanzamiento de un programa de recuperación de la economía que se haría en "tres escalas", según explicó, a seis meses, dos y cuatro años, en el que se incluye un nuevo sistema de cambio y la "optimización" del gasto público.



En ese entonces apuntó que el "Estado mayor del plan de recuperación económica", sería dirigido por él mismo y coordinaría todas las acciones, sin embargo no se conocieron avances en esta materia.



Venezuela cerró el 2015 en una profunda crisis económica sin datos oficiales de inflación pero que, según el propio Maduro reveló, estuvo por encima del 100 %, una de las cifras más escandalosas desde que gobierna el chavismo en el país petrolero.