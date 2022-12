Maestros anuncian toma de Bogotá tras no llegar a acuerdos con Gobierno

Tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno, Fecode anunció una toma de Bogotá con más de 50 mil docentes, según dijo el presidente del organismo, Luis Grubert.



“Anunciamos que tenemos una toma de Bogotá. Vamos a meterle 50 mil maestros para quedarnos en carpas, vamos a hacer el sacrificio y vamos a programar marchas a pie de los maestros de Colombia para llegar a la capital”, manifestó. (Lea también: Mediante carta, 19 concejales de Bogotá respaldaron el paro de profesores )



Agregó que la federación hace un llamado para que las marchas sean civilizadas y pacíficas y lamentó “la ausencia del presidente Juan Manuel Santos en la negociación”.



“Hay cosas que son de decisiones políticas y la máxima autoridad en administración política es el presidente y no es un tema de arrogancia de Fecode”, puntualizó. (Lea también: Gobierno y profesores se sentarán a dialogar para superar paro )



Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien este domingo se unió a la mesa de conversaciones indicó que espera que Fecode evalúe la decisión de continuar con el cese de actividades, que está afectando más de 9 millones de niños.



Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, dijo que el Gobierno ha hecho todo tipo de proposiciones y que espera volver a encontrar espacios para dialogar.



"Nosotros no queremos manejar ultimátum, pero tampoco queremos que haya ilusiones o expectativas. Más allá de lo que está ofreciendo, el Gobierno en materia salarial, más allá de hacer unos mecanismos de concertación para la evaluación y más allá de lo que significa los debates sobre Plan de Desarrollo, no se puede hacer más", manifestó Garzón.