Mañana quieren hacer el remate de la persecución en mi contra: Jorge Pretelt

El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt concedió una entrevista a BLU Radio e, la que reiteró sus acusaciones contra el Gobierno de Juan Manuel Santos y aseguró que la investigación es por una “persecución brutal encabezada por el ministro Juan Fernando Cristo”.



Según Pretelt, además del Gobierno Santos, dicha “persecución” también es acompañada por los magistrados Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle.



“Mañana quieren hacer el remate de esta persecución brutal que me han hecho durante el último año y medio”, enfatizó.



Incluso, dijo que “no hay ninguna posibilidad” de que el Congreso de la República lo pueda declarar indigno o que la Corte Suprema de Justicia lo condene.



“Está totalmente probado en el expediente que no me reuní con el señor Víctor Pacheco (abogado de Fidupetrol) el 18 de octubre, está totalmente probado que no intervine para nada en favorecer a la empresa de Fidupetrol, no insistí en la tutela, advertí sobre la no selección de la tutela, voté en contra de los interese de Fidupetrol”, añadió.



Finalmente, el magistrado enfatizó en que “aprovecharon un chisme” para sacarlo de la Corte Constitucional.



Enfatizó en que la eventual declaración de indignidad en el Senado “es una acusación con el único objetivo de suspenderme del cargo y con elementos falsos”.

