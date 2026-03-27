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Blu Radio  / Nación  / Más de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios: alerta la ONU

Más de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios: alerta la ONU

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios advirtió, tras su visita oficial a Colombia, que el país enfrenta un fenómeno creciente de reclutamiento de ciudadanos para participar en conflictos armados en el exterior, una situación que ya genera impactos en derechos humanos, seguridad y política internacional.

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