Más de 100 evacuados de zona residencial del norte de Bogotá por fuga de gas

evacuadas.

La emergencia se presentó hacia las 4:30 de la mañana.



En esa zona trabajan para controlar la fuga cuatro máquinas extintoras, 17 bomberos y 2 unidades de gas natural.



El cabo Jaime Viasus, miembro del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, dijo a BLU Radio que “se cerraron dos poliválvulas, lo cual nos permitió disminuir la presión de la red. Se excavará para ubicar las presas y controlar al 100 por ciento la emergencia”.



Se estima que hacia el mediodía sea restablecido el servicio de gas en el lugar.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Este miércoles le imputarán cargos al expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, por posible tráfico de influencias y cohecho.



-Las autoridades capturaron a alias “El Flaco” señalado de ser el responsable del asesinato de un reclamante de tierras en Cundinamarca.



-La Organización de Naciones Unidas reveló que en Colombia cerca de 4 millones de personas no consumen las tres comidas al día. Pese a eso, el país avanza en materia de desnutrición.



-Crece la incomodidad en el equipo negociador de las Farc en La Habana, por la decisión de la plenaria del Senado de cerrarle la puerta a la posibilidad de que participen en política.



-Sumado al trino de esta madrugada de Iván Márquez, hace algunos minutos también trinó alias “Pastor Alape” otro vocero de la guerrilla quien dice “La paz no es desmovilizar la insurgencia. Es movilizarla como fuerza política activa, sin acoso violento del Estado”.



-En el departamento del Atlántico son sometidos a revisión más de 34 mil registros de personas vinculadas al Sisben, del total de 1 millón 967 mil personas registradas. Según el reporte de las autoridades, en esa zona del país 16 mil casos corresponden a personas fallecidas, mientras que más de 9 mil hicieron cambios en el tipo de vivienda en el momento de hacer la encuesta.



-En la madrugada murió Pedro Vargas, uno de los heridos del accidente de la avioneta en la localidad de Engativá, en Bogotá, hace dos semanas. Con su fallecimiento subió a 9 el número de víctimas por el choque de la aeronave contra una panadería en el occidente de la capital.



-El rector encargado de la universidad del Valle, Luis Carlos Castillo, confía que la próxima semana se reinicie el semestre académico, ante la posible aprobación del crédito de Findeter por 40 mil millones de pesos para salvar el Hospital Universitario del Valle para las prácticas de la facultad de medicina. Recordemos que los estudiantes entraron en paro desde hace más de un mes exigiendo un plan para salvar a la entidad de salud.



-Un Juez de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de José Alexander Castañeda Galindo, alias ‘Capote’ o ‘El viejo’, considerado por las autoridades como el jefe de sicarios del Clan Úsuga en el municipio de Cáceres, y quien al parecer ordenó el homicidio del soldado regular Juan David Martínez Jiménez.



-Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el accidente aéreo de esta madrugada en Sudán del Sur que dejó 40 personas muertas, el Estado Islámico insiste en que fue el responsable de derribar el avión que se cayó en la península del Sinaí con 224 ocupantes a bordo.



-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la reunión con el presidente Santos será en enero o febrero del año entrante, porque al mandatario colombiano no tiene espacio en la agenda. A reglón seguido, el jefe de estado venezolano advirtió que el cierre de la frontera se podría prolongar incluso hasta dos años, hasta que el paso fronterizo se convierta en un territorio de paz.



-Por primera vez, desde que salió del Real Madrid, el volante argentino Ángel Di María confesó que las directivas del Real Madrid le hicieron salir por la puerta de atrás, para financiar las grandes contrataciones que se hicieron en el verano de 2014, entre ellas la de James Rodríguez.



-Con el paso de las horas, se agrava la situación de emergencia por cuenta de una avalancha en el sur de Bolívar.



-Al menos durante 5 horas estará sin luz, hoy, el municipio de Puerto Gaitán por labores de mantenimiento que adelanta la empresa electrificadora del Meta.



-La mesa de víctimas en el Atlántico pedirá a la Procuraduría que se inicie una investigación disciplinaria a funcionarios por no asistir a comités de justicia transicional.