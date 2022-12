Más de 100 militares han muerto en 2015 en combates y emboscadas de las Farc

Blu Radio conoció en exclusiva cifras oficiales que maneja el Ejército Nacional sobre los resultados de las acciones en contra de la Farc en todo el territorio nacional durante 2015.



A la fecha se han registrado 417 combates entre Ejército y Farc con un saldo de 109 guerrilleros abatidos. (Lea además: Proceso de paz es un paquete que tiene cosas malas y buenas: Santos )



En estos mismos hechos, 54 soldados han perdido la vida en combates, mientras que en atentados y emboscadas otros 51 hombres de la institución han muerto.



Así mismo, 661 guerrilleros se desmovilizaron y se registraron 930 capturas, lo que significa una afectación del 72% a la guerrilla.



Las autoridades también lograron neutralizar 604 acciones terroristas contra la población civil en la Costa Pacífica. (Lea además: Ya hay acuerdo en 74 de los 75 puntos del tema de justicia: 'Timochenko' )



Escuche en este audio más información sobre:



-Un juzgado de Villavicencio condenó a 40 años de cárcel a alias ‘Otoniel’ por la masacre de Mapiripán.



-Las autoridades capturaron a un segundo implicado en el secuestro de la pequeña Nicole Palacios en Nariño.



-En Medellín las autoridades buscan a los responsables de asesinar a tres hombres que fueron hallados al interior de un vehículo abandonado en el noroccidente de la ciudad.



-El Gobierno nombró a Luis Leguizamón como liquidador de la EPS Saludcoop; este abogado ha tenido experiencia en estos procesos tras haber liquidado la EPS Golden Group y ahora la Superintendencia de Salud le delega esa misma tarea para la prestadora de servicios más grande de Colombia.



-Hay confusión en el departamento del Huila por el traslado de pacientes de Saludcoop a la EPS Cafesalud; en Neiva se han presentado quejas porque a los pacientes que tienen citas autorizadas con especialistas, y algunos exámenes médicos, les están negando los servicios, con el pretexto de que ya no tienen convenio con la EPS Saludcoop.



-Por solicitud de la Fiscalía, el Gaula de la Policía capturó en las últimas horas al alcalde electo de Lloró, en el Chocó, Hencil Correa Rentería, investigado por el delito de secuestro extorsivo. Según el ente acusador, el político estaría relacionado con el secuestro del empresario Carlos Ramón Cogoyo en 2012, a manos de la guerrilla del ELN.



-El secretario de Educación de Cali, Edgar José Polanco, considera que el Ministerio de Educación es una entidad farandulera, el funcionario dijo que falta un compromiso serio con la calidad y la cobertura educativa, que se han visto afectadas por influencias políticas.



-Un grupo de estudiantes de la Universidad del Atlántico completan 10 días de una toma pacífica de las instalaciones, por el proyecto de presupuesto para el año entrante, que prevé recursos por el orden de 233 mil millones de pesos.



-Durante el sentido homenaje que se les rindió a las víctimas de los ataques terroristas en París, el presidente de Francia Francois Hollande, prometió acabar con el Estado Islámico.



-La Unión Europea anunció que le hará seguimiento minucioso a la detención de dos periodistas en Turquía investigados por espionaje, tras haber revelado que el gobierno de Erdogan le entregó armamento a islamistas opositores al régimen de Bashar Al Assad.



-El primer ministro de Turquía informó hoy que a pesar de que mantendrán las medidas para defender su territorio, buscarán caminos para bajar la tensión con Rusia.



-Las bolsas de China sufrieron este viernes su mayor caída de los últimos tres meses, desde la crisis del pasado verano, después de que el regulador bursátil abriera nuevas investigaciones sobre las prácticas de algunas de las principales firmas comisionistas.



-El diario británico The Sun dice que el Manchester City le está ofreciendo a astro argentino Lionel Messi un salario de un millón de euros semanal, para que haga parte de sus filas. El equipo inglés, según dice esta versión de prensa, estaría dispuesto a pagarle al Barcelona una suma de 170 millones por el fichaje.



-La prensa en España centra su atención en la situación de James Rodríguez en el Real Madrid; el diario AS dice que el colombiano está molesto por haber sido sustituido en el partido frente al Barcelona y por haberse quedado en la banca en el juego frente al Shaktar Donetsk.



-Trabajadores de una de las empresas de ambulancias que le presta servicios a la Secretaría de Salud de Bogotá iniciaron un paro argumentando que no les han pagado sus salarios.



-Fuera de peligro se encuentra uno de los hijos del cantante vallenato Beto Zabaleta, quien resultó herido en un intento de atraco en Barranquilla.