Más de 2.200 personas se han registrado en puesto de Migración de Paraguachón

El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez viajó a la frontera con Venezuela para ayudar en la atención a los colombianos deportados. En entrevista con Blu Radio, dijo que más de 2.200 personas han llegado hasta el puesto de Migración para registrarse.



“Lo que se registra tanto en los puestos como en los albergues de Cúcuta como en Maicao antes del cierre de la frontera e incluso en Uribia es que se han expedido 2.200 documentos de identidad, la mitad de ellos corresponden a niños y niñas que están buscando su registro civil a través de sus padres que son colombianos”, agregó.



Sin embargo, aseguró que la mayoría de los colombianos que regresaron al país no fueron deportados.



“Los deportados no son más del 15 por ciento de las personas. La gran mayoría son personas que ingresan voluntariamente y no son deportados”, añadió.





