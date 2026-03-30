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Blu Radio  / Nación  / Más de 77.000 damnificados podrán reclamar apoyo económico tras ampliación de plazo

Más de 77.000 damnificados podrán reclamar apoyo económico tras ampliación de plazo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres extendió hasta el 1 de mayo de 2026 el plazo para corregir datos y acceder a un subsidio de $500.000 dirigido a afectados por el fenómeno de La Niña 2021-2023.

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