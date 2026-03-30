Más de 77.000 damnificados podrán reclamar apoyo económico tras ampliación de plazo

Más de 77.000 personas afectadas por el fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023 aún no han podido acceder al apoyo económico de $500.000 debido a inconsistencias en su información personal. Ante esta situación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la ampliación del plazo para la corrección de datos hasta el 1 de mayo de 2026.

La medida está dirigida a beneficiarios del programa Jefas y Jefes de Hogar que ya hacen parte del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), pero que presentan errores en sus datos, lo que ha impedido la entrega del subsidio. La entidad precisó que esta extensión se realiza por última vez y que después de la fecha establecida no será posible realizar ajustes ni acceder al beneficio.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

El proceso de actualización podrá realizarse a través de dos mecanismos. Por un lado, las alcaldías y gobernaciones serán responsables de modificar la información en el sistema oficial. Por otro lado, los ciudadanos podrán enviar la solicitud mediante correo electrónico, adjuntando una copia legible de su documento de identidad.

Según la entidad, los departamentos con mayor número de personas pendientes por reclamar el apoyo son La Guajira, Chocó, Bolívar, Sucre, Magdalena y Cauca, entre otros. En estas regiones se concentra una parte significativa de los hogares que aún no han completado el trámite requerido.



UNGRD Foto: suministrada

La UNGRD reiteró que esta actualización no permite la inclusión de nuevos beneficiarios, ya que el registro cerró en mayo de 2023. El llamado está dirigido tanto a las autoridades territoriales como a los ciudadanos para que realicen el proceso dentro del plazo establecido y puedan acceder al recurso económico destinado a la atención de los efectos del fenómeno climático.