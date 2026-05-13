Mauricio Gaona sobre Petro, Cepeda y constituyente: “Colombia va hacia una dictadura constitucional”

El reconocido constitucionalista Mauricio Gaona, hijo de uno de los magistrados inmolados en el Palacio de Justicia, ha lanzado una advertencia alarmante sobre el rumbo político de Colombia tras la publicación de su libro La Constitución soy yo.

Según el académico, el país se encuentra en un “punto de no regreso” donde se está gestando una transición de una democracia hacia un régimen autoritario que utiliza la ley como herramienta de opresión.



El concepto de "La Constitución soy yo"

Gaona explica que su obra analiza un fenómeno recurrente en líderes como Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela, el cual identifica ahora en el presidente Gustavo Petro. Este proceso se basa en un ciclo donde el gobernante secuestra la voluntad popular bajo la premisa de “yo y solo yo soy el pueblo”.

“Los disfraces más recurrentes que hay para pasar de una democracia y llegar a una dictadura constitucional... es el populismo y el autoritarismo”, afirmó Gaona, señalando que en este nivel el mandatario se asume como el constituyente primario para reinterpretar los valores de la República a su favor.

Para el autor, “la norma es el arma que desmantela la democracia” y Colombia está bajo la amenaza de que la voluntad del gobernante sustituya el imperio de la ley.



La amenaza de la Asamblea Constituyente y el papel de Iván Cepeda

El constitucionalista sostiene que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente no busca mejorar el bienestar social, sino eliminar los controles institucionales. Gaona advierte que esta iniciativa busca acabar con lo que el gobierno denomina un “bloqueo institucional”, que no es otra cosa que la independencia de las Cortes y el Congreso.



Respecto al panorama electoral, Gaona identifica al senador Iván Cepeda como el "candidato del continuismo", cuya plataforma seguiría la misma línea de debilitar los contrapesos.

“Quieren eliminar los contrapesos, quieren eliminar el disenso constitucional”, sentenció, agregando que el uso de decretos leyes para gobernar es otra faceta del “hiperpresidencialismo” que busca imponer una voluntad única por encima de la supremacía constitucional.



El fin de la separación de poderes

Para Gaona, el ataque constante a la prensa y a la rama judicial es un síntoma claro del manual del dictador latinoamericano. Argumenta que “sin separación de poderes no hay libertad. Sin separación de poderes es dictadura lo que usted tiene”, pues este principio es el pulmón que permite controlar las acciones del gobernante.

Advierte que, si se llega a una constituyente originaria, el riesgo es total: “Pueden llegar a convocar incluso nuevas elecciones presidenciales... y pueden incluso llegar a cerrar el Congreso”.

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Según su análisis, este modelo ya no requiere de tanques de guerra en las calles, sino que “la democracia muere en un decreto” o en una reforma constitucional diseñada para asesinarla desde adentro.



Una advertencia para las próximas generaciones

A su juicio, la oposición se encuentra fragmentada mientras el gobierno avanza en su agenda de cambio del orden constitucional. “No están eligiendo un presidente, están eligiendo un sistema de gobierno”, enfatizó el académico, recordando que países como Venezuela y Nicaragua perdieron generaciones enteras bajo estos regímenes.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para entender que la libertad está en juego: “Este riesgo es inminente. Esto le cambia la vida a la gente y no por un año, sino por una generación”. Para Gaona, proteger el orden constitucional actual es la única forma de evitar que Colombia caiga en el abismo de las dictaduras del siglo XXI.