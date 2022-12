Medicina Legal desmiente rumores de un segundo atacante en caso Yuliana

El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, desmintió en entrevista con BLU Radio los rumores según los cuales la niña Yuliana Andrea Samboní habría sido atacada por dos personas y no solo una.



“Solo hemos encontrado evidencia biológica de un solo agresor”, enfatizó.



Según Valdés, la tesis de que Yuliana presentaba heridas en la cara de más de una mordedura es “completamente falsa”.



“Tiene trauma a nivel facial, pero no es mordedura”, aclaró.



Finalmente, sobre la versión entregada por Francisco, hermano de Rafael Uribe Noguera -durante el interrogatorio a la Fiscalía- de que supuestamente la menor se habría intentado escapar de la camioneta y se lanzó del vehículo en movimiento, dijo que no hay lesiones que indiquen el hecho.



