Melisa Bermúdez no va a continuar sus prácticas con nosotros: Unisabaneta

El secretario general de Unisabaneta, Yesid Villarraga, habló en Mañanas BLU sobre el caso de Melisa Bermúdez, quien actualmente hace sus pasantías en la institución y está implicada en un nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’ agrediendo física y verbalmente a varios agentes de tránsito de Medellín.



"Lamentamos abiertamente los hechos, dejamos sentado que la señorita se encontraba realizando unas prácticas en la entidad. Es un episodio que no guarda correspondencia con lo que somos", manifestó.



Sin embargo, aclaró que, como aprendiz, no ha presentado una conducta parecida.



Villarraga contó que la joven llamó el lunes a la institución anunciando su decisión de retirarse de la entidad educativa.



Además, dijo que en el diálogo que el vicerrector que habló con ella, Melisa mostró su arrepentimiento por la actitud demostrada.