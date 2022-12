Mesa de negociación con ELN estaba suspendida hace año y medio: Juan Camilo Restrepo

Luego del atentado con un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, el exjefe negociador de la mesa de diálogos con esta guerrilla Juan Camilo Restrepo se refirió al respecto e indicó que era adecuada la decisión del presidente Iván Duque sobre reactivar las órdenes de captura contra integrantes de este grupo guerrillero.

Sin embargo, aclaró que la mesa de diálogo con el ELN se encontraba inactiva hace año y medio, por lo que no hubo negociación, “ahora lo que se ha es protocolizado que esa mesa queda clausurada”.

Señaló que los hechos ocurridos el jueves el Bogotá ratifican la “vocación terrorista” del ELN durante los últimos meses y que ahora a las Fuerzas Militares les corresponderá combatir con “todos los fierros” y con toda contundencia al ELN.

“No habiendo cese al fuego pactado es deber de las Fuerzas Militares combatirlas con toda severidad”, dijo.

No obstante, Restrepo indicó que la búsqueda de la paz no ha terminado, pero que tal y como ha repetido el presidente, no habrá diálogo si no hay liberación de secuestrados y suspensión de acciones delictivas.

En cuanto a la reactivación de las órdenes de captura, dijo que los gobiernos de Venezuela y Cuba, como garantes de los diálogos, deben dar cumplimiento a las circulares rojas que estén vigentes contra los militantes del ELN, “es una responsabilidad que tiene todo país suscriptor de los acuerdos del Interpol”.

“Este anuncio plantea las relaciones de Venezuela y Cuba con Colombia en cuanto a acompañantes de un proceso de diálogo con el ELN”, indicó.

Dijo que es importante tener en cuenta lo que vendrá ahora, “ojalá esto no se politice y se vuelva un arma arrojadiza en la lucha partidista”.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

