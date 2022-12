Messi afirma que jamás pensó en renunciar a Selección Argentina

El estelar delantero argentino de FC Barcelona y flamante mejor jugador de Europa, Lionel Messi, procuró este jueves poner fin a la polémica sobre su vínculo con la selección albiceleste al afirmar que jamás pensó en renunciar a ella.

"Yo nunca dije que no iba a ir a la selección. Más de lo que me 'mataban' no me iban a 'matar'. Yo ya estoy acostumbrado a que digan ciertas cosas", dijo a ESPN Radio al comentar las duras críticas por haber perdido la final de la Copa América de Chile-2015 el mes pasado. Lea también ( Gol de Messi ante el Bayern Múnich fue elegido como el mejor de la temporada)

Cierta prensa e hinchas de Argentina expresaron su fastidio por el rendimiento del jugador en la final de la Copa con derrota ante Chile en definición por penales.

"Ahora hay amistosos y mientras el técnico (Gerardo Martino) me cite, yo voy a seguir estando presente", dijo el segundo mayor goleador en la historia de la albiceleste, detrás de Gabriel Batustuta.

Argentina jugará ante Bolivia el 4 de septiembre, en la ciudad estadounidense de Houston, y contra México el 8 de septiembre en Dallas. Ambos encuentros son de preparación para encarar en octubre el inicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia-2018.

AFP