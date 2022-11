Mi carrera la he construido sin pedir favores a nadie: Jorge Hernán Cárdenas

“Le puedo asegurar que mi carrera profesional la he construido sobre la base de trabajo, sobre la base de una actividad profesional que conozco, de no pedirle a nadie favores. A mí me han llamado o me los he ganado”, expresó en diálogo con BLU Radio. (Lea también: MinHacienda aprovecha debate en su contra para defender venta de Isagen )



Cárdenas, quien habría contratado con el Gobierno por más de 12.800 millones de pesos, aseguró que su vida profesional ha sido clara y argumentó que su trabajo con el Estado vienen desde tiempos del gobierno de Álvaro Uribe.



“El mismo expresidente Uribe, al principio de su Gobierno me llama y me busca y me dice que me van a llamar para que le ayude en la estrategia de modernización del Estado”, expresó.



Agregó que esa relación de trabajo con el gobierno de Uribe fue larga y que de hecho el año en el que su firma, Oportunidades Estratégicas, hizo más contratos fue en el 2009. (Lea también: MinHacienda aprovecha debate en su contra para defender venta de Isagen )



Así las cosas, el empresario dijo que en los últimos años ha trabajado en sectores donde no “tiene nada que ver el Ministerio de Minas y Energía o el Ministerio de Hacienda”.



“Nosotros hemos desarrollado contratos con Planeación Nacional, por ejemplo en el programa de mejoramiento de trámites. Yo en ese contrato interactuaba con todas las personas que tienen que ver con ellos. Obviamente en algún punto uno puede tener contacto”, expresó.



“Jamás, ha tenido que ver mi hermano en esos contratos en lo absoluto. Mi carrera profesional es totalmente independiente de la de mi hermano”, agregó.



Cárdenas también dijo que su relación contractual con la Policía Nacional venía desde el año 2008 y que ya decidió no volver a contratar con esta institución.



Durante el debate de moción de censura contra el ministro Mauricio Cárdenas, el senador Ernesto Macias denunció que Jorge Hernán tiene contratos por más de 12 mil millones de pesos con el Estado. (Lea también: MinHacienda coayudó a que su hermano tuviera contratos de esa cuantía: Macías )



Según Macías, Jorge Cárdenas tiene multimillonarios contratos con varias entidades del Gobierno como el SENA, Computadores para Educar y la Policía Nacional.