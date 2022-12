Mi citación a Fiscalía es contra todos los periodistas del país: María I. Rueda

La periodista María Isabel Rueda, en entrevista con Blu Radio, lamentó que fuera citada a la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso que se adelanta en ese ente acusador tras una denuncia radicada por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, contra el ex vicepresidente Francisco Santos, por injuria y calumnia. (Lea también: María Isabel Rueda no asistirá a citación que le hizo la Fiscalía General )



“Esta nueva citación de la Fiscalía no es solamente un ataque personal contra mí sino contra el oficio de periodistas que ejercemos con tanto cariño (…) la citación no es contra mí, es contra todos los periodistas”, aseguró Rueda.



Dijo que sería equívoco asistir a la citación, pues al final el ente de investigación terminaría citando a todos los periodistas del país por sus entrevistas diarias.



“Los periodistas no somos intocables, tenemos deberes ciudadanos pero la Constitución protege ciertos aspectos de la labor que ejercemos”, agregó. (Lea también: Fiscalía citó nuevamente a María Isabel Rueda por entrevista a Pacho Santos )



Entre tanto, la periodista dijo que se siente amenazada por sus “actitudes críticas frente a su comportamiento”.



“Considero que el fiscal ha roto gravemente la neutralidad que debe tener un funcionario del Estado, máxime cuando es la cabeza de la Fiscalía General de la Nación, pues ha tomado partido por una de las partes que están en La Habana, en este caso toma partido a favor de las Farc en todas sus propuestas de justicia”, añadió.



Enfatizó en que considera que no es normal que “cada rato” la estén citando en la Fiscalía para temas a los que no tendría mucho que aportar. (Lea también: De ninguna manera estamos persiguiendo a María Isabel Rueda: Eduardo Montealegre )



Según el ente investigador, la citación a Rueda, que no cumplirá, “no implica que la Fiscalía General de la Nación esté sometiendo a la periodista María Isabel Rueda a algún tipo de indagación o investigación, por el contrario, se enmarca dentro de los deberes constitucionales de todos los colombianos de colaborar con la administración de justicia”.