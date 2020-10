Migración pidió a Fiscalía investigar casos de viajeros con coronavirus que entraron al país

Como parte del proceso en busca de sanciones por este hecho que Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, calificó como una irregularidad, este lunes se envió la información disponible a la Fiscalía para que determine responsables y establezca sanciones ya sea a los viajeros o a las aerolíneas Avianca, Viva Air, Iberia y Wingo que permitieron el embarque de personas con coronavirus.

“Es completamente irregular que hubieran embarcado esas personas, ¿qué pasó? No sé, pero pasó. En un proceso administrativo podremos esclarecer la verdad y proceder con las sanciones. También compulsamos copias a la Fiscalía pues no es adecuado, no es considerado que una persona a sabiendas que tiene COVID exponga a los demás”, aseguró Espinosa.

Agregó que son más de 9.000 viajeros que han ingresado al país desde el 1 de octubre y se presentan 4 casos de irresponsabilidad que “es mínimo, pero no aceptable. Lo irregular es que hayan abordado y la identificación de los hechos demuestra que el sistema funciona”, dijo.

Esta son las sanciones a las que se exponen los involucrados:

- Para la aerolínea: 12 millones por viajero que incumpla la norma y otra sanción que se determine después de la investigación que abrió Migración.

- Para extranjeros: inadmisión inmediata

- Para colombianos: Migración Colombia no tiene competencia, se hace una anotación y se envía a aislamiento. El caso pasa a investigación de las autoridades competentes para determinar sanciones.

Migración Colombia advierte que, incluso, se debe presentar resultado de prueba PCR de los bebés de brazos, ya que el hisopo se adecúa según la edad y cuentan con las herramientas para no maltratarlo. Todas las personas requieren la prueba.

Sobre el cerco epidemiológico activado para los casos positivos, el director explicó que funciona de la siguiente manera: se detecta en coordinación con la aerolínea en qué silla iba la persona contagiada y se identifica quiénes estaban sentados adelante, atrás y a los lados en una distancia de 2 metros y se hace un seguimiento a estos pasajeros. En caso de que alguno de ellos presente síntomas o dé positivo para COVID-19, se activa nuevamente este círculo de evaluación alrededor del nuevo pasajero que tiene la enfermedad.