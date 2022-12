Miles de colombianos salieron a las calles en la Marcha por la vida

el día de la mujer, en la llamada "Marcha por la Vida", convocada por el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus.



En Bogotá, la marcha aglutinó a líderes de diversas vertientes políticas, encabezados por Mockus, el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el Fiscal General Eduardo Montealegre, entre otros.



"Esta marcha no es política, no es en contra de nadie, esta marcha es por una buena causa, yo hubiera venido si fueran 20 personas, 100 o dos millones porque es por una causa muy linda que es la vida", dijo Santos enfundado en una camiseta blanca, símbolo de la marcha.



Mockus, quien gobernó Bogotá de 1995 a 1997 y de 2001 a 2003, afirmó que los colombianos sabrán que "habremos salido adelante cuando hayamos dejado de matarnos. Que la muerte ni se nos ocurra".



"Viva la vida, viva la vida" fue una de las frases más repetidas durante la jornada por personas que caminaron vestidas con camisetas blancas, entonaron canciones, bailaron y demostraron apoyo a la búsqueda de la paz en el país.



"Movilizarse para algunos no es importante, creen que no se logra nada con salir a las calles. Al contrario la historia de la humanidad demuestra que salir a las calles es la manera de cambiar el mundo", sostuvo Retro.



La enorme marcha blanca se realizó en decenas de ciudades y poblados del país, como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde además por de pedir por el respeto a la vida, se clamó por los derechos de las mujeres y la paz del país.



La convocatoria también llegó a Nueva York, Washington y Seattle (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Madrid (España), París (Francia), Melbourne (Australia), Pekín (China), Buenos Aires (Argentina) y Ciudad de México, entre otros, donde se reportó que colombianos salieron a caminar o hicieron plantones para exigir el cese de la violencia en Colombia.



Al llamado de Mockus se sumaron personalidades internacionales como el expresidente de Uruguay, José Mujica, quien se tomó una fotografía junto a la senadora Sofía Topolansky, en la que ambos sostenían un cartel con la leyenda "La vida es sagrada, #VidaMarzo8" y que fue ampliamente difundida en redes sociales.



Colombia vive un conflicto armado de más de medio siglo del que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, agentes del Estado y bandas narcotraficantes, y que oficialmente ha dejado más de 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados.



