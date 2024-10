Mineros en Marmato, Caldas, piden al Gobierno un espacio en la COP16

Continúan los bloqueos por protestas de mineros en la entrada a Marmato, Caldas, sobre la vía que comunica a todo el Eje Cafetero y Valle del Cauca con Antioquia. Solo abren paso vehicular durante 30 minutos, cada seis horas.

Dora Vásquez, una de las líderes de estas protestas, explicó que la vía la abren durante quince minutos para cada sentido y que aún mantienen el corredor humanitario para vehículos de emergencia, adultos mayores, niños, enfermos, personas con citas médicas, entre otros.

“Por acá si vino una comisión de la Gobernación de Caldas. Vino el secretario de Gobierno pero con él no hubo negociación porque él no puede definir nada. Nosotros estamos alineados al paro nacional y las conversaciones deben ser con el Gobierno nacional no con los gobiernos acá en la región, entonces con ellos le pedimos que a través del gobernador le digan al presidente que nos atienda allá en la COP”, aseguró la manifestante.

Jesús Alberto Gallego, otro de los líderes de las manifestaciones, explicó que estos bloqueos continuarán hasta que el Gobierno nacional les dé un espacio en la COP16 y se instale una mesa de concertación nacional: "Buscamos que se instale una mesa de concertación entre los voceros nacionales del paro y el Gobierno para tocar los temas que necesitamos que nos solucionen”, detalló.

“Con esta movilidad pacífica queremos que se nos reconozca como mineros legales, que le den la importancia a Marmato que es el cuarto municipio minero más antiguo de Colombia", completó Gallego.

Los mineros de Marmato buscan con estas protestas una formalización definitiva de sus labores tradicionales y artesanales.

Los viajeros que deben hacer tránsito entre Manizales y Medellín tienen como alternativa la vía del norte de Caldas. Sin embargo, deben tener precaución, ya que hay un punto con pare y siga entre Salamina y Pácora.

Otra opción es tomar la ruta del Magdalena Medio, llegando a La Dorada y luego la vía Honda, Mariquita, Fresno, Páramo de Letras, Manizales.