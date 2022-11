MinHacienda cooperó a que su hermano tuviera contratos de esa cuantía: Macías

El senador aseguró que pidió la renuncia del ministro Cárdenas “por unos antecedentes, incluso del mismo Gobierno Santos, el más reciente ejemplo es el del exministro de Minas González que renunció por unos contratos de su esposa, no por la crisis energética, tal como lo dijeron”.



Dijo que el ministro de Hacienda no respondió a sus denuncias porque “no tiene cómo responder, no hay argumentos, los contratos están, los mostramos firmados y todo”.



Afirmó que el problema en toda la situación no es directamente el hermano del ministro Cárdenas, “la cosa aquí es el mismo ministro de Hacienda que coayudó y permitió que su hermano tuviera contratos de esa cuantía con el Gobierno”. (Lea también: Concejo de Bogotá aprueba venta de acciones de EEB en Isagen )



Además, denunció que la “mayoría de esos contratos” fueron por contratación directa, sin licitación, “fueron a dedo”, dijo.



Aseguró que el Jorge Hernán Cárdenas ha tenido contratos con entidades del Estado como Planeación Nacional, el programa de Computadores para Educar, “e incluso con la Policía”. (Lea también: MinHacienda aprovecha debate en su contra para defender venta de Isagen )



Macías aseveró que aunque hay algunos contratos de Jorge Hernán Cárdenas del 2005, cuando Álvaro Uribe, “el problema aquí es de ética, cuando Mauricio Cárdenas no era ministro no había problema pero ahora es diferente”.



Los contratos de Jorge Hernán Cárdenas, desde la firma Oportunidad Estratégica Limitada, con el Gobierno, ascenderían a los 12 mil 800 millones de pesos.