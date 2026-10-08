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Mininterior a oposición sobre estatuto antiterrorista: "No tienen nada que temer"

El ministro del interior, Rodrigo Lara, dice que los únicos que deben temer son los miembros de organizaciones terroristas.

Rodrigo Lara Restrepo, presentará el estatuto antiterrorista
Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

El ministro del interior, Rodrigo Lara, respondió a algunos cuestionamientos que han hecho desde la oposición al estatuto antiterrorista que será radicado en el Congreso.

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Lara aseguró que los únicos que deben temer a esta iniciativa son los integrantes de las organizaciones terroristas.

Los únicos que deben temerlo son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer
dijo Lara

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Desde la oposición habían dicho que el estatuto iba a abrir la puerta a catalogar como terroristas a personas que salgan a protestar o a quienes critiquen al Gobierno.

El senador Alejandro Ocampo planteó que el estatuto "tiene una parte que lo que busca es meter preso a Gustavo Petro, declararlo terrorista, declarar terrorista al Pacto Histórico", además de estudiantes, políticos y empresarios que no estén de acuerdo con el Gobierno.

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Alejandro Ocampo
Foto: @alejoocampog

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Según Ocampo, el borrador permitiría incluir a una persona en la lista si el presidente considera que genera "pánico", "miedo o zozobra", conductas que, dijo, "no son delitos en Colombia".

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Lara aseguró que el estatuto es una herramienta firme y extraordinaria para proteger a los colombianos y hacer que la ley rija en todo el territorio.

“Ayer el director regional de UNODC contaba que el estatuto está llamando mucho la atención en Washington y en Viena por la originalidad y la eficacia que prometen varias de sus disposiciones. También hemos recibido comentarios muy constructivos del Departamento de Estado por conducto de Embajada en Bogotá. Vamos por buen camino (así les duela a algunos)”, agregó Lara.

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