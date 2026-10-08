Mininterior a oposición sobre estatuto antiterrorista: "No tienen nada que temer"

El ministro del interior, Rodrigo Lara, respondió a algunos cuestionamientos que han hecho desde la oposición al estatuto antiterrorista que será radicado en el Congreso.

Lara aseguró que los únicos que deben temer a esta iniciativa son los integrantes de las organizaciones terroristas.

Los únicos que deben temerlo son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer dijo Lara

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Desde la oposición habían dicho que el estatuto iba a abrir la puerta a catalogar como terroristas a personas que salgan a protestar o a quienes critiquen al Gobierno.

El senador Alejandro Ocampo planteó que el estatuto "tiene una parte que lo que busca es meter preso a Gustavo Petro, declararlo terrorista, declarar terrorista al Pacto Histórico", además de estudiantes, políticos y empresarios que no estén de acuerdo con el Gobierno.



Alejandro Ocampo Foto: @alejoocampog

Según Ocampo, el borrador permitiría incluir a una persona en la lista si el presidente considera que genera "pánico", "miedo o zozobra", conductas que, dijo, "no son delitos en Colombia".

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Lara aseguró que el estatuto es una herramienta firme y extraordinaria para proteger a los colombianos y hacer que la ley rija en todo el territorio.

“Ayer el director regional de UNODC contaba que el estatuto está llamando mucho la atención en Washington y en Viena por la originalidad y la eficacia que prometen varias de sus disposiciones. También hemos recibido comentarios muy constructivos del Departamento de Estado por conducto de Embajada en Bogotá. Vamos por buen camino (así les duela a algunos)”, agregó Lara.