MinInterior y congresistas prometen reforma al equilibrio de poderes sin ‘micos’

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió la reforma al equilibrio de poderes que ya se debate en el Congreso y aseguró que no hay posibilidad de que se adhieran los llamados ‘micos’.

“El marco de la reforma ya quedó establecido, obviamente eso quiere decir que ya hay un compromiso de los partidos de que no se le colgarán arandelas”, comentó.

Según el ministro Cristo, “la mejor garantía es el trabajo serio y profundo que se ha venido haciendo con los sectores políticos.

El jefe de la cartera política aseguró que lo que busca e proyecto de equilibrio de poderes “es precisamente mejorar el funcionamiento de las diferentes ramas del poder público, que beneficiará a todos los colombianos”.

Por su parte, la senadora de la Alianza Verde Claudia López, reveló que ya hay un acuerdo entre los sectores políticos para evitar ‘arandelas’ en el proyecto inicial.

“Ya todos los sectores políticos nos reunimos con el ministro Cristo y se hizo el compromiso de no colgarle cosas a última hora, no cambiar temas, no colgar arandelas, sino trabajar en el proyecto base”, finalizó.