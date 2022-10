MinVivienda explicó por qué no se tomó la decisión de suspender el pago de arriendos

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, explicó al detalle en Mesa BLU las medidas que tomó el Gobierno para la más de 5 millones de familias que viven en arriendo y que se han visto afectadas por cuenta de la cuarentena preventiva obligatoria que se adelanta por el coronavirus en el país.

Explicó por qué no se tomó la decisión de suspender el pago del arriendo, como desde algunos sectores se sugería.

“El mercado del arrendamiento en Colombia es doblemente frágil, no solamente lo tenemos por el lado de los viven en arriendo, sino que también son vulnerables aquellos que viven del arriendo”, señaló.

En ese sentido, aseguró que el 85 por ciento de las personas que en Colombia reciben ingresos del arriendo son también de estratos 1,2 y 3.

“La solución del no pago es facilista, beneficia a una parte de la población perjudicando a otra que es igualmente vulnerable, no es el tipo de decisiones que queremos tomar en el Gobierno, y de paso, no son las decisiones que han tomado en casi ningún país del mundo”, agregó.

Así las cosas, enumeró la serie de medidas que fueron anunciadas este martes para hacerle frente a la situación.

1. Prohibición de desalojos: Se suspenden hasta dos meses después de la emergencia nacional los desalojos a nivel nacional.

2. Congelamiento del precio del arriendo: se suspende el reajuste anual de los cánones de arrendamiento desde el mes de abril hasta dos meses después de finalizada la emergencia.

3. Suspensión de intereses de mora y penalidades: se suspenden automáticamente los intereses moratorios o penalidades por incumplimiento de los contratos de arriendo durante la emergencia.

4. Prórroga de la vigencia de los contratos: los contratos que finalizaban durante la vigencia de la emergencia serán prorrogados durante la emergencia, salvo acuerdos entre las partes.

Escuche la entrevista en el audio adjunto.

