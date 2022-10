“Nadie de las Fuerzas Armadas me dio las coordenadas”: Álvaro Uribe

hacer un operativo de cese de operaciones, que filtró en Twitter, lo conoció por redes sociales.

“Desde que dejé la presidencia no he tenido relación con altos mandos; las Fuerzas Armadas me proveen seguridad pero nadie me comentó lo de las coordenadas; el informe me llegó por las redes sociales, cuando lo publiqué pregunté si era cierto; pido que no molesten a las Fuerzas Militares”, comentó.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe divulgó en su cuenta de la red social Twitter el 7 de abril las coordenadas del lugar desde donde jefes de la guerrilla FARC viajarían hacia Cuba para sumarse al diálogo de paz. Con AFP