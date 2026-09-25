Naturgas pide más respaldo al sistema energético en medio de contigencia con planta SPEC

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) advirtió que la contingencia registrada en uno de los cuatro trenes de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación de SPEC LNG evidencia la necesidad de fortalecer el respaldo y la resiliencia del sistema de gas natural en Colombia.

SPEC, la única terminal de importación de gas natural ubicada en Cartagena, informó que debido a actividades correctivas en su unidad de almacenamiento y regasificación operará durante unos días con una capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd). La operación continúa siendo segura y coordinada con los usuarios del sistema.

Sin embargo, de acuerdo con la Resolución 40524 del Ministerio de Minas y Energía, la situación generó una restricción de 15 GBTUD en la demanda esencial contratada con gas importado. Ante este escenario, se estableció un racionamiento programado y un orden de prioridad para proteger la demanda esencial y la generación térmica.

Para Naturgas, esta situación deja en evidencia que Colombia mantiene un margen de respaldo estrecho y necesita contar con más alternativas de suministro.



“La seguridad energética significa contar con opciones antes de necesitarlas, y no las estamos desarrollando con la rapidez que se requiere”, afirmó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

Gas Foto: referencia, ImageFX

La dirigente señaló que, además de la contingencia operacional, el país enfrenta decisiones estructurales que requieren avanzar con mayor rapidez. Entre ellas, mencionó la construcción de nueva infraestructura para importación y transporte de gas, así como la reactivación de la actividad exploratoria para aumentar la producción nacional.

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Murgas también advirtió que la falta de respaldo puede tener efectos sobre distintos sectores de la economía y sobre los hogares que dependen del gas natural.

“Detrás de cada decisión tardía hay familias que necesitan cocinar, empresas que necesitan producir, y un sistema eléctrico que necesita respaldo”, sostuvo.

Naturgas insistió en que los proyectos para ampliar las alternativas de suministro ya están identificados y pidió acelerar su ejecución para fortalecer la seguridad energética del país.

