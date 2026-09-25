De La Espriella anuncia Bloque de Seguridad para Santa Marta

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación de un Bloque de Seguridad Urbano para Santa Marta. El anuncio lo hizo tras un consejo de seguridad que se adelantó en la capital del Magdalena.

"Patrullaje, puestos de control, vigilancia aérea, controles, corredores estratégicos y presencia permanente de nuestra fuerza pública", dijo el mandatario.

En el mismo sentido, aseguró que los miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que están en la cárcel de Santa Marta están siendo trasladados a otras zonas del país este viernes.

“Pensaron que iban a arrodillar al Estado y al Gobierno, y somos nosotros los que los tenemos ‘cogiendo monte’”, agregó el mandatario.



Además, designó a Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol, como el padrino de Santa Marta para el cumplimiento de proyectos relacionados con seguridad, movilidad y economía.

“Cada territorio necesita alguien dentro del Gobierno nacional que ayude a hacer seguimiento permanente a los compromisos, y que toque las puertas que haya que tocar, que apriete las tuercas que haya que apretar para que las decisiones se conviertan en resultados”, explicó el presidente.