Niveles de mercurio en nuestros atunes no son riesgosos: Van Camp's

María Emilia Paz, gerente técnica de Atún Van Camp's, manifestó que las alertas del Invima sobre la presencia de mercurio en sus productos no son nuevas y que por lo tanto lo que se conoce ahora se debe al “despliegue mediático”.



“Los consumidores de Atún Van Camp's pueden tener la tranquilidad de que nuestros productos no representan ningún producto, nuestro atún no está contaminado”, dijo.



Según Paz, “el mercurio es un elemento natural que está presente en todos los pescados de mar y cualquier tipo de atún contiene trazas de este elemento”.



En ese sentido manifestó que se necesitan procesos informativos donde participen los actores de la cadena y agregó que los niveles de mercurio que representarían un peligro están muy por encima de los lotes señalados.



“El consumo que representa un riesgo está 100 veces más allá de lo que representa la norma. Las normas se establecen con el principio de evitar que exista un riesgo para la salud de quienes lo consumen, aun cuando no exista la evidencia de que haya un peligro real”, explicó.



Finalmente, agregó que los consumidores pueden estar tranquilos al consumir sus productos porque no representan riesgos para la salud.