No cometí ningún delito; no hay dudas sobre corrupción: Andrés Camargo

El exdirector del IDU Andrés Camargo, quien fue condenado a 60 meses de prisión, celebró que recientemente la Corte Constitucional le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revise el proceso y dijo que eso le hace tener más confianza en la justicia colombiana, pues ratifica que él es inocente de los cargos imputados.



Camargo, condenado por el caso de las lozas de TransMilenio de la Autopista Norte, se mostró “muy contento” por la decisión, aunque confesó que no conoce el fallo completo sino lo que han publicado los medios de comunicación.



“Esto ratifica el convencimiento y el respeto que tengo de la justicia colombiana (…) estoy muy contento de que la Corte Constitucional le pida a la Corte Suprema de Justicia que revise el proceso”, manifestó.



Incluso, explicó que cuando fue director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) no era él quien manejaba la parte técnica de las contrataciones, por lo que no sería su responsabilidad.



“Normalmente el director del IDU no tiene ninguna responsabilidad con los temas técnicos (…) es evidente que no hay ningún procedimiento que sea penal”, finalizó.