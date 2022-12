No creo que al cese bilateral se pueda llegar por presión: alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa, víctima de las Farc cuando su hermano fue asesinado en un fallido intento de rescate en Antioquia, manifestó que las acciones terroristas del grupo guerrillero en las diversas regiones del país son la evidencia de que no hay condiciones para decretar un cese al fuego bilateral (Lea también: Sin desescalamiento estaríamos llegando a un nuevo proceso de paz fallido: Farc )



“Tengo que ser franco en el sentido de que no creo que estén dadas las condiciones y no creo que al cese bilateral se pueda llegar por presión y por acción de actos terroristas, al cese bilateral se tiene que llegar porque ya es el preámbulo de la paz definitiva”, aseveró.



Gaviria aseguró que es evidente el rechazo de los ciudadanos, porque mientras se dialoga en Cuba, en Colombia las Farc sigan cometiendo actos terroristas (Lea también: Procuraduría propone pacto para la paz para garantizar acuerdo con las Farc )



Finalmente hizo un llamado para que se tomen decisiones verdaderamente importantes en el proceso de paz.