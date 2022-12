No denunciaremos a Maduro, queremos alertar por crisis en Venezuela: Pastrana

El expresidente colombiano Andrés Pastrana habló, en entrevista con Mañanas BLU, sobre la reunión de exjefes de Estado donde se planteará demandar ante organismos internacionales al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el manejo que le ha dado a la crisis fronteriza.



Pastrana reveló que “este miércoles se conocerá una declaración firmada por 30 expresidentes de América Latina y por os exmandatarios Aznar y González, de España, en la que se hace un planteamiento sobre lo que se debe hacer en Venezuela tras la sentencia de Leopoldo López y la crisis fronteriza”.



Afirmó que lo que se quiere es llamar la atención en el mundo “porque queremos generar conciencia sobre el tema de Venezuela y hemos logrado que muchos países se unan a esto”.



Explicó que en la declaración conjunta de los expresidentes no se busca “elevar al presidente Nicolás Maduro a instancias internacionales porque realmente queremos no queremos intervenir en asuntos internos de cada país”.



Agregó que lo que se quiere es “de cierta forma, asumir el papel de la Organización de Estados Americanos referente al tema de Venezuela”.



En cuanto a las conclusiones de la reunión entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro sobre crisis fronteriza, el exmandatario afirmó que “no yo ni los colombianos quedamos contentos, estamos preocupados porque en esa reunión no pasó nada fuera del regreso de los embajadores”.



“Ahí no hay nada en concreto, hay mecanismos que ya existen y que se debieron poner en práctica”, aseveró.



