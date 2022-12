No es cierto que se quiten esquemas de seguridad para asignarlos a Farc: UNP

El director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, manifestó que no es cierto que se estén quitando esquemas de seguridad a funcionarios o exfuncionarios para dárselos a las Farc, como han sostenido algunos sectores.



“¿Qué se van a tener? Eso es claro, pero que en este momento se estén retirando para asignárselos a las Farc eso no es cierto”, manifestó.



El funcionario explicó que, dadas las actuales circunstancias, sí se están haciendo algunas revisiones a los esquemas de seguridad de funcionarios y exfuncionarios, más no de sindicalistas y otras personas amenazadas.



De acuerdo con Mora, esta revisión se hace con base en la necesidad de las personas y después de un determinado estudio.



“La UNP tiene como principales protegidos a personas vulnerables: líderes sociales, periodistas, sindicalistas… De acuerdo a su nivel de riesgo se le hace un estudio bastante técnico para determinar si se necesita un esquema de protección”, dijo.



Este sábado, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la queja del exministro Fernando Londoño, que aseguró en su programa radial que con la decisión de la Policía Nacional de removerle siete de sus escoltas, están poniendo en riesgo su vida, y que era prácticamente una sentencia de muerte.



“Hay una persona que tenía 24 escoltas, se los bajaron a 17 y dijo ¡Uy!, el Gobierno me decretó la muerte. ¡Hágame el favor!”, dijo.