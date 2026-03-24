No es viable trasladar 25 billones a Colpensiones, afirma la Contraloría

La Contraloría General de la República le advirtió al Gobierno nacional que no es viable seguir adelante con su idea de trasladar, de forma inmediata, unos 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

La iniciativa del Gobierno está plasmada en un proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo que obligaría a hacer el traslado en apenas 15 días.

"Para la Contraloría General de la República resulta preocupante que, en dicho panorama, los recursos de ahorro pensional puedan convertirse en gasto corriente. En el análisis que realiza el órgano de control, se evidencia la posibilidad de que el traslado total de los recursos acumulados a Colpensiones implique que los dineros destinados originalmente al ahorro pensional de largo plazo se utilicen para financiar gasto corriente asociado al pago de mesadas", señaló la entidad.

Además, la Contraloría señaló que el decreto podría ir en contra de lo establecido por la propia reforma pensional, que explícitamente señala que los ahorros de los afiliados que se trasladen a Colpensiones, aprovechando la ventana pensional, deben quedarse en los fondos privados buscando rendimientos hasta el momento en que se consolide una pensión.



Las críticas de la entidad van en línea con lo que señaló la semana pasada el Banco de la República, que también dijo que ese decreto podría ser ilegal. La medida también ha recibido fuertes críticas por parte del gremio de los fondos privados de pensión, Asofondos, que advirtió que las ventas masivas podrían llevar a desvalorizaciones en el mercado local y afectar incluso el costo de deuda para el Gobierno nacional.

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones emitieron un comunicado conjunto, defendiendo su postura y asegurando que la situación actual está generando una presión financiera insostenible para Colpensiones y que, por eso, es necesario traer recursos desde los fondos privados. En el comunicado, el Gobierno anunció su decisión de seguir adelante con la expedición del decreto.

"La Contraloría General advierte que este escenario podría generar un incremento del pasivo pensional del Estado, al sustituir sostenibilidad de largo plazo por un alivio fiscal de corto plazo, trasladando potencialmente cargas fiscales a las generaciones futuras. Es decir, la obligación futura del Estado permanece, pero se reduce el ahorro disponible para financiarla", concluye la Contraloría.