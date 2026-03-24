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Blu Radio  / Nación  / No es viable trasladar 25 billones a Colpensiones, afirma la Contraloría

No es viable trasladar 25 billones a Colpensiones, afirma la Contraloría

El ente de control se sumó a las críticas del Banco de la República frente a un proyecto de decreto en el que trabaja el Gobierno Nacional.

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